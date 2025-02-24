Жителей Московской области призвали не тревожить бобров

В Министерстве экологии и природопользования Московской области попросили жителей и гостей Подмосковья не тревожить бобров. У этих животных начался брачный период.

В ведомстве пояснили, что самки бобров приносят потомство всего лишь один раз в год. В связи с этим брачный период имеет огромное значение для сохранения вида. Беременность длится дольше трех месяцев, и детеныши рождаются весной, когда вокруг уже достаточно пропитания.

При встрече с бобрами лучше их не беспокоить, а наблюдать издалека, подчеркнули в министерстве.

Бобры очень важны для поддержания здоровья экосистем. Создаваемые ими плотины способствуют появлению новых водных угодий. Кроме того, эти животные расчищают прибрежную растительность.

Ране в министерстве рассказали, что брачный сезон начался у лис, поэтому животные могут проявлять агрессию, и к ним лучше не приближаться.