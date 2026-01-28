Ограждения протяженностью 4 км построят вдоль железнодорожных путей в Подмосковье в 2026 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о планах по строительству ограждений вдоль железнодорожных путей в 2026 году.

Так, в этом году в регионе обустроят 4 км ограждений вдоль железной дороги. Наибольший объем работ проведут в Богородском округе, Люберцах и Наро-Фоминске.

«Оборудование ограждений остается одним из самых эффективных методов. Благодаря этому в прошлом году удалось на 12% снизить количество смертельных случаев на «опасных тропах», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Министр добавил, что по итогам прошлого года в регионе было построено 3 км таких ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать правила безопасности в автомобиле.