Охранную зону одного из старейших памятников природы определили в Подмосковье

В Богородском округе установили охранную зону особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Дендрологический парк «Волхонка», соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида уточнил, что работу провели в целях сохранения ценных природных комплексов и редких видов флоры и фауны.

«Это одна из старейших подмосковных ООПТ. <…> Наши сотрудники не раз пресекали попытки устроить здесь туристический бивуак, развести костры, передвигаться на транспорте вне дорог общего пользования. Поэтому установлена охранная зона площадью 1,6 гектара, как дополнительная мера охраны ценнейших экологических систем», — сказал глава ведомства.

На данной территории обитают 55 видов позвоночных животных, в том числе охраняемые в региона речная выдра и белоспинный дятел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.