«Охватывает частный сектор и госуправление»: в Госдуме рассказали о проекте «Герои Подмосковья»

Кадровая программа «Герои Подмосковья» одновременно охватывает частный сектор и государственное управление, что дает участникам специальной военной операции широкий простор для выбора. Об этом заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов, передает РИАМО.

«На мой взгляд, программа ценна именно своим практическим подходом, потому что участникам предлагают конкретные инструменты: обучение, возможность трудоустройства, поддержку», — сказал депутат.

Оставить заявку для участия в проекте можно до 30 апреля, он позволяет участникам СВО развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Для этого у них должно быть гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что проект запустили по поручению президента России Владимира Путина. Пройти обучение можно бесплатно, лучшим участники по его итогам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор Подмосковья встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.