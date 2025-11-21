Около 1 млрд руб. выделят на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в следующем году на реализацию программы «Охрана здоровья матери и ребенка» из бюджета региона направят около 1 млрд руб. Об этом сообщили в Московской областной думе.

В рамках программы особое внимание уделяется неонатальному скринингу новорожденных детей. Он включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний. С января его прошли более 55 тыс. детей. В 2026 году на расширенный неонатальный скрининг в области предусмотрели около 160 млн руб.

Также в рамках программы в регионе проводится оснащение перинатальных центров новым оборудованием. Вместе с федеральным центром в рамках проекта «Охрана материнства и детства» запланировано финансирование в размере 510,5 млн руб. Из них более 357 млн руб. поступят из федерального бюджета, а 153 млн — из регионального.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках областного съезда детских врачей рассказал об особенностях региональных перинатальных центров.