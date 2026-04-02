Около 1 тыс. человек отметили Международный день птиц в парках Подмосковья

Международный день птиц отметили в подмосковных парках. Мероприятия посетили около 1 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Масштабное мероприятие «Пернатые в парке» охватило 53 парка региона. В его рамках прошли мастер-классах по изготовлению кормушек, тематические викторины, а также лекции и театральные постановки.

К примеру, в парке «200 лет Егорьевску» были организованы мастер-класс по аппликации и лекция «Крылья надежды». В Шаховской всех желающих научили мастерить кормушки. В парке «Сестрорецкий» в Клину прошла лекция «Удивительный мир птиц».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в регионе.