Около 1 тыс. росгвардейцев обеспечивали безопасность в период празднования Нового года в Подмосковье

Около 1 тыс. сотрудников Росгвардии Московской области обеспечивали безопасность граждан в период празднования Нового года в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области до этого рассказали, что в Подмосковье за год по просьбам жителей было установлено 345 видеокамер и включено в маршруты патрулирования 55 адресов.

В Новый год сотрудники Росгвардии следили за порядком на 73 праздничных мероприятиях в 17 муниципалитетах. Особое внимание было уделено местам массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с Новым годом.