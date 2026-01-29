Около 1 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии пресекли в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Мособлэнерго]
Около 1 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии пресекли в Подмосковье в 2025 году специалисты компаний АО «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Общий объем незаконно потребляемой энергии составил почти 400 млн кВт*ч. Наибольшие объемы хищения выявили в Раменском и Красногорске.
В общей сложности на потребителей, которые допустили незаконное вмешательство в работу систем учета, составили свыше 350 актов.
«Незаконное потребление электроэнергии в значительных объемах может являться причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Неучтенное потребление напрямую влияет на качество и надежность энергоснабжения потребителей», - подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.
