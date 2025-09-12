Около 1 тыс. «целевиков» от больниц Подмосковья поступили в медицинские вузы в 2025 году

В медицинские вузы Подмосковья в этом году поступили 973 человека, которые заключили с одним из медучреждений региона договор на целевое обучение. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В числе поступивших «целевиков» 622 человека, которые поступили по программам специалитета, и 351 человек, поступивший в ординатуру. Из тех, кто поступил в ординатуру, 151 человек начал обучение в МОНИКИ, 10 — в НИКИ детства, шесть — в МОНИИАГ.

«Целевое обучение позволяет в перспективе обеспечить подмосковные учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, поскольку после завершения учебы молодые медики выходят на работу в наши больницы и поликлиники», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл традиционный Съезд детских врачей региона.