Около 100 случаев нарушения чистоты выявили на детских площадках Подмосковья с начала мая
В Подмосковье с мая выявили 92 нарушения чистоты на детских площадках
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала мая текущего года было зафиксировано около 100 случаев нарушения чистоты и порядка на детских площадках. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе начал действовать новый алгоритм выявления нарушителей чистоты на игровых площадках для детей с использованием камер системы «Безопасный регион».
По итогам мониторинга выявили 92 нарушения. Предварительно установлены личности 25 нарушителей. Также вынесли шесть постановлений о привлечении к ответственности физических лиц. Общая сумма штрафов составила 12 тыс. руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает контролировать чистоту во дворах.