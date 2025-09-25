Около 100 студотрядовцев Подмосковья приняли участие в фестивале «Шифр Единства»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье на базе Московского государственного института культуры прошел творческий фестиваль «Шифр Единства», в котором приняли участие около 100 студотрядовцев. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«После активного трудового семестра студентам важно было отдохнуть и перезарядиться для дальнейшей деятельности», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Номера представили участники студенческих отрядов всех направлений. К примеру, ребята из сервисного отряда «Заряд» выступили с авторской песней, а коллектив «Заряжая сердца» подготовил театральный номер. Также юмористический номер представили участники отрядов проводников.
