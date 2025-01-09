Около 100 товарищеских игр по волейболу провели в подмосковном онкодиспансере за год
Около 100 товарищеских игр по волейболу прошли в подмосковном онкодиспансере
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В 2024 году для сотрудников Московского областного онкологического диспансера провели около 100 товарищеских игр по волейболу, их организовали при поддержке первичной профсоюзной организации медучреждения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Каждая игра проходила в атмосфере дружелюбия и взаимоподдержки. Несмотря на соревновательный характер, участники старались не только показать свои лучшие спортивные навыки, но и поддерживать друг друга», — отметил председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.
В ведомстве уточнили, что такие игры позволяют укреплять дружеские связи между коллегами и популяризовать здоровый образ жизни среди них.
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