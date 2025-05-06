Около 100 тыс. человек приняли участие в субботнике в Подмосковье

Около 100 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в уборке территории региона в рамках Всероссийского субботника, который прошел в последнюю субботу апреля. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В этом году мы совместно с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли все наши ожидания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, жителям удалось собрать более 60 тыс. кубометров отходов, что на 40 тыс. больше показателя прошлого года. Участники субботника также обновили более 4 тыс. малых архитектурных форм, посадили порядка 3 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников и обустроили свыше 400 клумб. В числе лидеров по результатам оказались Пушкинский округ, Балашиха, Кашира, Одинцовский и Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.