Около 100 тыс. семиклассников проверили свой уровень функциональной грамотности в Подмосковье

В Подмосковье семиклассники написали диагностическую работу по определению уровня функциональной грамотности. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В написании контрольной приняли участие около 100 тыс. ребят из более чем 830 школ. Работа включала в себя три тематических блока по читательской, математической и естественно-научной грамотности. На выполнение каждого раздела ребятам давали полчаса.

Итоги будут известны не позднее 30 января. Для успешного прохождения нужно набрать минимум 11 баллов. Максимальный результат — 25 баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести в начальных классах школ уроки по цифровой грамотности.