Около 100 тыс. семиклассников проверили свой уровень функциональной грамотности в Подмосковье

Семиклассники Подмосковья написали работу по функциональной грамотности
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье семиклассники написали диагностическую работу по определению уровня функциональной грамотности. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В написании контрольной приняли участие около 100 тыс. ребят из более чем 830 школ. Работа включала в себя три тематических блока по читательской, математической и естественно-научной грамотности. На выполнение каждого раздела ребятам давали полчаса.
Итоги будут известны не позднее 30 января. Для успешного прохождения нужно набрать минимум 11 баллов. Максимальный результат — 25 баллов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести в начальных классах школ уроки по цифровой грамотности.