Около 100 тыс. тонн хлеба произвели в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года произвели около 100 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первый квартал текущего года в магазинах региона было продано почти 134 тыс. тонн хлеба. Таким образом, в месяц жители покупали более 40 тыс. тонн этой продукции.

В ведомстве отметили, что объемы производства указанной продукции в регионе увеличились. Так, показатель за два месяца почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По выпуску хлеба Подмосковье является лидером в стране. В регионе производят почти треть всего объема этой продукции в ЦФО и около 10% от всего объема по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируется возвести новые логистические комплексы.