Около 100 волонтеров приняли участие в форуме «Молодежь в добровольчестве» в Подмосковье

Форум «Молодежь в добровольчестве» прошел в Подмосковье. В нем приняли участие около 100 волонтеров из восьми городов региона, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, форум стал завершающим в этом году. Всего с января в регионе провели четыре подобных мероприятия, которые собрали более 400 участников.

«Каждая такая встреча — это не только обмен опытом, но и мощный импульс для развития волонтерского движения. Мы видим, как растут компетенции ребят, как их инициативы становятся более профессиональными и системными, и, безусловно, будем продолжать эту работу», — добавила министр.

В рамках форума участники узнали, как организовать свое мероприятие и реализовать собственный проект. Особое внимание было уделено развитию гибких навыков. Участники учились эффективно выстраивать коммуникацию, расставлять приоритеты, оперативно принимать решения в непредвиденных ситуациях, анализировать информацию. Также прошла командообразующая игра «Нить единства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций.