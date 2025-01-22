Около 12 млрд руб. вложат в строительство нового складского комплекса в Павловском Посаде

Новый складской комплекс построят к 2030 году в Павловском Посаде, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Ведомство выдало разрешение на возведение первой очереди объекта.

Площадь комплекса превысит 52 тыс. кв. м. В его строительство вложат порядка 12 млрд руб. С вводом объекта в городском округе появится 900 новых рабочих мест.

В комплексе будут хранить ткани, изделия из трикотажа, обувь, посуду, игрушки, канцелярию, ювелирные украшения, швейные принадлежности и другое — в общей сложности около 53 тыс. изделий.

На всех этапах реализации проекта застройщика сопровождают менеджеры Центра содействия строительству, который работает при Правительстве Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря трансформации Центра содействия строительству площадь вводимых объектов в области увеличилась в 1,5 раза.