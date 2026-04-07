Около 1,2 тыс. человек посетили мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья в парках Подмосковья

Всемирный день здоровья отметили в парках Подмосковья. Тематические мероприятия посетили около 1,2 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Праздник отметили в 42 парках региона. Для посетителей организовали танцевальные марафоны, спортивные эстафеты, занятия скандинавской ходьбой, разминки на свежем воздухе и другие активности.

К примеру, в парке Лосино-Петровского прошла разминка «Бодрость духа», в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде провели массовую зарядку, в парке Мира Мытищ состоялась акция «10 000 шагов», в парке «Костино» в Королеве можно было поучаствовать в групповой подготовке по сдаче нормативов ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе в 2026 году.