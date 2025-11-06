Около 12 тыс. человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Ночь искусств»

Около 12 тыс. человек посетили государственные музеи Подмосковья в рамках акции «Ночь искусств». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Акция прошла 3 ноября. В целом за этот день государственные и муниципальные музеи Подмосковья посетили порядка 50 тыс. человек. Из них около 40 тыс. человек побывали в государственных музеях, свыше 9 тыс. — в муниципальных.

Учреждения подготовили насыщенную программу. К примеру, в усадьбе «Мураново» провели сумеречную экскурсию, в «Мелихово» выступила китайская пианистка, в усадьбе «Шахматово» для гостей прошла поэтическая прогулка, а в музее-заповеднике П. И. Чайковского — парфюмерный мастер-класс.

