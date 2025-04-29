Около 12,5 тыс. жителей прошли обучение в школах сахарного диабета с начала года в Подмосковье

В Подмосковье обучение в школах сахарного диабета с начала текущего года прошли порядка 12,5 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что за указанный период обучение в таких школах прошли не только взрослые жители, но и дети — всего 457 человек.

На территории региона открыты 122 школы сахарного диабета. В них рассказывают о принципах правильного питания, коррекции доз инсулина, проведении инъекций.

Обучение проводится бесплатно для всех жителей региона, у кого подтвержден диагноз. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медицинских учреждений в области.