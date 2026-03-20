Около 1,3 млн тонн продукции экспортировали предприятия АПК Подмосковья в 2025 году

Подмосковные предприятия АПК в 2025 году экспортировали 1,3 млн тонн продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам 2025 года на долю продукции АПК пришлось 20% всего экспорта региона: подмосковные предприятия поставили за рубеж 1,3 млн тонн», — отметили в ведомстве.

Подмосковье стало лидером в России сразу по нескольким направлениям экспорта продукции АПК, в том числе по молочной и мясной продукции, сладостям и шоколаду.

На территории региона действует 83 компании-экспортера, чья продукция отправляется в 78 стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.