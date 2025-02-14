Около 1,3 млрд руб. поступило в бюджет округов Подмосковья от аренды и продажи недвижимости в январе

Порядка 1,3 млрд руб. поступило в бюджет округов Подмосковья за январь от аренды и продажи объектов недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Лидерами по объемам поступлений средств по итогам января стали Балашиха, Мытищи и Истра с показателями 166 млн руб., 111 млн руб. и 74 млн руб. соответственно.

По исполнению плановых показателей лидерами за месяц стали Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, по итогам прошлого года объем поступлений составил более 29 млрд руб. В 2025 году планируется увеличить показатель как минимум на 2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с нелегальной арендой квартир в регионе.