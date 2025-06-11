Около 130 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала года
В Подмосковье заключили около 130 договоров на открытие ларьков и киосков
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Порядка 130 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Это передвижные сооружения (тележки), фудтраки, автолавки, изотермические емкости по реализации молока и кваса», — отметили в ведомстве.
Подать заявление на открытие подобного объекта на льготных условиях можно на сайте госуслуг региона. Получить услугу могут ИП и юрлица. Она будет оказана в течение семи рабочих дней с даты регистрации запроса в администрации округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации киосков и ларьков, работающих с нарушениями.