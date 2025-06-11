Около 130 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала года

Порядка 130 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это передвижные сооружения (тележки), фудтраки, автолавки, изотермические емкости по реализации молока и кваса», — отметили в ведомстве.

Подать заявление на открытие подобного объекта на льготных условиях можно на сайте госуслуг региона. Получить услугу могут ИП и юрлица. Она будет оказана в течение семи рабочих дней с даты регистрации запроса в администрации округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации киосков и ларьков, работающих с нарушениями.