Около 1,4 млн телемедицинских консультаций получили жители Подмосковья в 2026 году

Жители Подмосковья все активнее пользуются возможностями телемедицины — современной формой получения медицинской помощи без посещения поликлиники. Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, с начала года врачи провели почти 1,4 млн онлайн‐консультаций.

Телемедицина открывает перед пациентами широкие возможности. Не выходя из дома, человек может обсудить с врачом результаты сданных анализов, разобрать итоги пройденной диспансеризации, закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Кроме того, специалист при необходимости скорректирует текущее лечение — все это без необходимости тратить время на дорогу и ожидание в очередях.

Важное преимущество сервиса — его доступность для разных категорий граждан. Воспользоваться телемедицинскими консультациями могут взрослые, беременные женщины и дети. Это особенно актуально для маломобильных пациентов и жителей отдаленных населенных пунктов, а также для тех, кто ценит свое время и хочет избежать визитов в поликлинику без острой необходимости.

Записаться на онлайн‐прием можно несколькими способами. Для этого подойдет мобильное приложение «Добродел: Телемедицина», чат‐бот Денис в мессенджере «МАХ» или региональный портал госуслуг «Здоровье». Также запись доступна через инфомат в медицинской организации либо по телефону горячей линии 122.

