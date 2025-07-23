Около 1,4 тыс. человек прошли лечение по неврологическому профилю в Подольской ОКБ

В Подольске в областной клинической больнице лечение по неврологическому профилю с начала текущего года прошли около 1,4 тыс. человек. Достичь высоких результатов в лечении помогло современное оборудование и профессионализм врачей.

В этом году в больницы Подмосковья поступит свыше 350 единиц оборудования для мониторинга за состоянием пациентов, отметили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В неврологическом отделении Подольской больницы лечат последствия инсультов и травм головного мозга, а также хроническую мигрень, сосудистые патологии, нейродегенеративные заболевания.

Комплексный подход включает в себя медикаментозную терапию, физиопроцедуры, лечебную физкультуру и массаж.

Кроме того, в нейрохирургическом отделении проводят операции с высокой точностью и минимальной травматизацией структур мозга. С начала года здесь было проведено уже 70 нейрохирургических вмешательств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новые поликлиники откроются до конца года в области.