Около 1,4 тыс. объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье в 2024 году
В Подмосковье за год ликвидировали 1,4 тыс. недостроев
Фото: [Мособлархитектура]
В Подмосковье за прошлый год было ликвидировано около 1,4 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
Из указанного числа объектов 750 были достроены и введены в эксплуатацию. Это позволило создать 1 млн кв. м площадей и 70 га благоустроенных территорий. В результате в регионе было создано около 4,6 тыс. рабочих мест.
Больше всего недостроев за год ликвидировали в Дмитрове, Химках и Мытищах. В этих округах снесли и достроили 104, 102 и 92 объекта соответственно.
В течение ближайших трех лет в области планируется ликвидировать еще 3,6 тыс. недостроев. Большинство из них — частные объекты.
С начала года в Подмосковье ликвидировали уже около 300 недостроев. Из них демонтировали 124, достроили и привели в соответствие 174.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области планируется создание новых логистических комплексов.