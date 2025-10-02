Около 15 крупных фестивалей провели в Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье»

В регионе в рамках проекта «Лето в Подмосковье» прошло около 15 крупных фестивалей, которые посетили свыше 250 тыс. человек. Итоги реализации проекта подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В числе наиболее крупных летних фестивалей региона — международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского, «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей», «Мелиховская весна». Их посетили более 17 тыс., свыше 16 тыс., около 8 тыс. и порядка 6,5 тыс. человек соответственно.

Подмосковные музеи за лето посетили свыше 1,2 млн человек, а мероприятия в парках — более 770 тыс. человек. Среди ярких мероприятий в парках — фестиваль «Город танцует в парках», который собрал более 105 тыс. зрителей, и фестиваль «Маги в парках», который посетили 47 тыс. человек.

В домах культуры летом провели пять областных фестивалей, которые посетили более 70 тыс. человек, в библиотеках — свыше 250 тыс. мероприятий. Библиотеки за лето посетили более 2,4 млн человек.

Также летом в Подмосковье выступила команда мотофристайла FMX13. Она дала 11 выступлений, которые посетили около 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев подвел итоги летнего спортивного сезона.