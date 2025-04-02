Около 1,5 млн жителей Подмосковья проверили свое здоровье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года диспансеризацию прошли примерно 1,5 млн жителей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель почти на 35 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пройти профилактический медосмотр в поликлиниках региона можно бесплатно. Для этого нужно быть прикрепленным к медучреждению области и иметь полис ОМС. Заключение с результатами обследования поступит в личный кабинет на областном сайте «Здоровье».

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей в Подмосковье продолжается работа по оснащению учреждений здравоохранения современным цифровым оборудованием и по ремонту больниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ведется строительство новой областной больницы в Балашихе.