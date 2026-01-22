Около 160 гидов и экскурсоводов прошли аттестацию в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье за прошлый год аттестацию прошли около 160 гидов и экскурсоводов. Об итогах работы аттестационной комиссии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Комиссия за год провела 20 заседаний, в ходе которых были рассмотрены 342 заявления. В результате успешно аттестацию прошел 161 заявитель. Нагрудные карты экскурсовода получили 157 специалистов, гида-переводчика — четыре.

По региону были аттестованы 107 специалистов, по округам — 49 человек. Пять человек были аттестованы по туристическим маршрутам, которые пролегают по территориям двух и более регионов РФ.

В ведомстве отметили, что аттестацию успешно прошли два человека, которые намерены проводить экскурсии для людей с нарушением слуха. Также впервые аттестацию прошел гид-переводчик по территориям восьми субъектов РФ.

