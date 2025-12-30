Около 17 км линий освещения подключили на региональных дорогах в Серпухове

Около 17 км новых линий освещения подключили на участках региональной дорожной сети в Серпухове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В целом в округе было построено свыше 45 км новых линий освещения. Работы провели на 36 дорожных участках. Освещение подключено на десяти участках.

В ближайшее время будут подключены около 3,5 км линий в деревне Паниково и в селе Турово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям о важности соблюдения правил безопасности за рулем.