Около 180 млрд руб. предусмотрели на госпрограмму здравоохранения в 2026 году в Подмосковье

В Подмосковье на реализацию государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в 2026 году предусмотрели около 180 млрд руб. Об этом сообщили в Московской областной думе.

По словам председателя профильного комитета регионального парламента Андрея Голубева, на закупку нового оборудования для медучреждений в следующем году направят почти 16 млрд руб., в том числе более 15 млрд руб. из областного бюджета. На эти средства закупят свыше 16 тыс. единиц техники.

На соцподдержку медработников предусмотрели около 5,9 млрд руб. На единовременную компенсацию медикам, которые переезжают на работу в сельскую местность, направят 224 млн руб. Еще порядка 5,6 млрд руб. выделят на ежемесячные денежные выплаты медицинским специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации в регионе программы диспансеризации.