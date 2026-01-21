Около 180 тыс. кубометров снега вывезли с региональных дорог в Подмосковье с начала января в рамках ликвидации последствий циклона. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Объем вывезенного снега равен порядка 12 тыс. «КамАЗов». Больше всего снега вывезли из округов, расположенных на востоке и юго-востоке Подмосковья», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Снегопад, обрушившийся на регион, стал одним из самых мощных за 146 лет. В Подмосковье высота снежного покрова достигла 50 см.

Последствия циклона ликвидируют в круглосуточном режиме. В работе задействованы более 1,2 тыс. рабочих. Уже было использовано около 400 тыс. тонн реагентов. Снег складируют в специализированных местах примерно в 40 округах.

Ранее о ходе работ по устранению последствий снегопада рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.