Около 2 млн льготников получили компенсации за коммунальные услуги в 2025 году в Подмосковье

В Подмосковье с начала текущего года компенсации за ЖКУ получили порядка 2 млн граждан льготных категорий. Общая сумма компенсаций составила свыше 9 млрд руб., рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Ежемесячную компенсацию могут оформить граждане 20 льготных категорий, в том числе многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда. Размер выплат зависит от льготной категории.

Мера поддержки назначается в проактивном режиме. Требуется только проверить заявление на сайте госуслуг региона и подтвердить указанные данные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации водоснабжения и водоотведения. Он отметил, что в 2025 году на эти цели предусмотрели почти 55 млрд руб.