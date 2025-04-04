Около 2 тыс. открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье

В школах региона за первый квартал текущего года было организовано уже около 2 тыс. открытых уроков на тему безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Занятия проводят сотрудники министерства, РЖД, ЦППК, транспортной полиции. Ребятам рассказывают, как правильно вести себя на железнодорожных станциях и вблизи путей.

В связи со скорым наступлением школьных каникул, в ведомстве призвали жителей напомнить своим детям о правилах безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области будет возведено пять новых пешеходных переходов через ж/д.