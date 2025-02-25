Около 2 тыс. питомцев представят на фестивале «Зоофест» в Красногорске

Порядка 2 тыс. домашних питомцев представят на масштабном фестивале «Зоофест», который пройдет в Красногорске. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ожидается, что на мероприятии будет представлено около 2 тыс. питомцев, среди которых будут как привычные собаки и кошки, так и редкие экзотические животные, рептилии и даже хищные растения», - отметили в ведомстве.

В программе фестиваля — выступления животных и лекции экспертов по содержанию домашних животных, в том числе зоопсихологов. Кроме того, пройдут квесты, игры и мастер-классы.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоится выставка животных из приютов. Все желающие смогут передать помощь бездомным собакам и кошкам.

Ранее специалисты госветслужбы областного Минсельхозпрода рассказали об особенностях сна у домашних животных.