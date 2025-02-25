Подмосковные ветеринары рассказали об особенностях сна у домашних питомцев

Специалисты госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об особенностях сна у домашних животных. Многие жители задаются вопросом, почему их питомцы не хотят спать ночью.

По словам ветеринаров, у многих животных собственные циркадные ритмы. К примеру, кошки — это ночные хищники, и потому они могут проявлять активность в темное время суток.

Собакам достаточно за сутки поспать несколько раз по полчаса, чтобы чувствовать себя бодро. Некоторые остаются бдительными даже во время сна.

Молодые животные обычно более активны, и для восстановления им может требоваться меньше времени, чем взрослым.

Ранее в министерстве объяснили, почему собаки прячут еду. По словам ветеринаров, не всегда причины такого поведения безобидны.