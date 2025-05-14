Около 20 тонн гуманитарной помощи передали Курску от отрасли здравоохранения Подмосковья

Профсоюзы работников здравоохранения столицы Подмосковья в День солидарности трудящихся передали жителям Курска очередную партию гуманитарной помощи. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акция прошла в Измайлово. В этом году к ней присоединились более 20 первичных профсоюзных организаций. В результате было собрано свыше 3 тонн гуманитарной помощи. В общей сложности от Подмосковья было отправлено около 20 тонн груза.

«Спасибо каждому, кто внес свой вклад в эту добрую и важную миссию! Вместе мы помогаем тем, кто в этом нуждается», — сказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об отправке второй фуры с гуманитарной помощью «Доброе дело» от предпринимателей.