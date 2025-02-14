Около 20 тонн гуманитарной помощи собрали в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам»

Итоги акции «Доброе дело — нашим Защитникам» подвели в Подмосковье. Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в ее рамках было собрано около 20 тонн гуманитарной помощи.

«В пункты сбора гумпомощи жители приносили не только необходимые вещи, но и передавали бойцам письма с теплыми словами поддержки. Всего было собрано порядка 20 тонн полезных товаров. Все собранное волонтеры Подмосковья рассортируют и отправят нашим бойцам», — сообщила министр.

Акция проходила в рамках масштабного проекта «Доброе дело» с 5 по 12 февраля во всех округах Подмосковья. Мероприятие было приурочено к празднованию 23 февраля.

Подмосковные волонтеры собирали одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, электронику, газовые горелки, маскировочные сети.

В Подмосковье для волонтеров предусмотрены различные меры поддержки. Они могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Также доступны гранты и субсидии, финансовая поддержка победителям премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Волонтеры, работающие в зоне СВО, могут получить билеты на культурно-массовые мероприятия, атрибутику и сувениры движения «Волонтеры Подмосковья». Кроме того, волонтеры могут получить благодарность Мособлдумы, грамоту и нагрудный знак Министерства информации и молодежной политики региона.