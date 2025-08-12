Около 200 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Подольске в первый день акции

В Подольске стартовала акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции «Подольск помогает». В первый же день было собрано 180 кг груза.

Помощь собирали жители и сотрудники учреждений муниципалитета. В посылке — стройматериалы, инструменты, газовые баллоны, продукты питания, средства личной гигиены и лекарства.

«Мы со своим коллективом постоянно участвуем в этой акции. Потому что считаем, что это наш гражданский долг. На этот раз решили купить спальные мешки», — рассказала начальник управления по экономике и конкурентной политике округа Елена Клеванская.

Акция продлится до 15 августа. После этого партию помощи отправят на передовую.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, которые окончили обучение для работы на госслужбе.