Около 200 сотрудников коммунальных служб привлекли к уборке общественных пространств Подольска

В Подольске в пятницу около 200 работников коммунальных служб были задействованы в уборке общественных пространств. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.

Специалисты приводят в порядок территории парков и скверов, проводят покраску бордюров и ограждений. В работе используется 39 единиц техники.

На дорогах округа сегодня трудятся 130 человек, используется 36 единиц техники. До конца дня планируется очистить от смета 5 км дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будет благоустроено два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне.