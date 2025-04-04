Около 200 сотрудников коммунальных служб привлекли к уборке общественных пространств Подольска
В Подольске около 200 человек вышли на уборку общественных территорий
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в пятницу около 200 работников коммунальных служб были задействованы в уборке общественных пространств. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.
Специалисты приводят в порядок территории парков и скверов, проводят покраску бордюров и ограждений. В работе используется 39 единиц техники.
На дорогах округа сегодня трудятся 130 человек, используется 36 единиц техники. До конца дня планируется очистить от смета 5 км дорог.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будет благоустроено два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне.