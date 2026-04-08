Около 200 тыс. жителей Московской области проверили репродуктивное здоровье с начала года

С начала 2026 года почти 200 тысяч жителей региона воспользовались возможностью пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил стратегическое значение ранней диагностики: по его оценке, систематическая проверка репродуктивного здоровья не просто помогает выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, но и служит надежным инструментом профилактики серьезных заболеваний. Такой подход формирует фундамент для долгосрочного благополучия семей и способствует укреплению общественного здоровья в целом.

Программа бесплатной диспансеризации, реализуемая в рамках системы ОМС, открыта для жителей Подмосковья в возрасте от 18 до 49 лет. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. С начала года репродуктивное здоровье проверили уже порядка 200 тысяч человек в Московской области.

Диагностическая программа выстроена с учетом физиологических особенностей разных полов и предлагает целенаправленный набор медицинских процедур. Женщины проходят всестороннее обследование: консультируются с акушером‐гинекологом, выполняют цитологические исследования, проходят ультразвуковую диагностику органов малого таза и молочных желез, а также сдают анализы на выявление вируса папилломы человека. Для мужчин предусмотрен прием у врача‐уролога, который при необходимости дополняет первичную консультацию углубленными исследованиями, включая спермограмму, ультразвуковое обследование предстательной железы и тесты на инфекционные заболевания.

