Около 200 волонтеров Подмосковья приняли участие в образовательных встречах в Клину и Раменском
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Клину и Раменском прошли образовательные встречи для волонтеров, организованные Министерством информации и молодежной политики Московской области. В них приняли участие около 200 ребят.
«Участникам рассказывают, как организовывать мероприятия, как находить партнеров, как использовать искусственный интеллект в своей деятельности, как получать гранты и многое другое. Уверена, что благодаря таким встречам ребята смогут вовлекать еще больше людей в добровольчество и продолжат развивать волонтерское движение на территории Подмосковья», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
На обеих площадках спикером выступила зампред комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских культурно-нравственных ценностей ОПМО, руководитель межкомиссионной рабочей группы по информационной политике и СМИ, член регионального совета Движения Первых Подмосковья Мария Большакова.
На встрече в Клину обсудили вопросы интеграции волонтерской деятельности в повседневную жизнь, а в Раменском — тему социального проектирования. В завершение программы прошла командообразующая игра «Маршрут добра».
