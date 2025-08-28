Около 200 волонтеров Подмосковья приняли участие в образовательных встречах в Клину и Раменском

«Участникам рассказывают, как организовывать мероприятия, как находить партнеров, как использовать искусственный интеллект в своей деятельности, как получать гранты и многое другое. Уверена, что благодаря таким встречам ребята смогут вовлекать еще больше людей в добровольчество и продолжат развивать волонтерское движение на территории Подмосковья», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.