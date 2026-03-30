Около 2,5 тыс. человек посетили мероприятия в честь Всемирного дня театра в парках Подмосковья

В парках Подмосковья отпраздновали Всемирный день театра. Тематическое мероприятие «Театр под открытым небом» прошло в 55 парках региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие посетили около 2,5 тыс. человек. Они побывали на импровизированных спектаклях, посетили тренинги по актерскому мастерству и творческие мастер-классы.

К примеру, в Дмитрове в парке «Сосновый бор» провели тренинг по актерскому мастерству. В Краснознаменске в парке «Беличий» состоялся концерт. В Домодедово в парке «Елочки» представили театрализованное представление «Летучий корабль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах.