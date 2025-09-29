Около 2,5 тыс. человек приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни» в Подмосковье
В Подмосковье прошла акция «10 000 шагов к жизни»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в 19 округах Подмосковья. В мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Акция была приурочена ко Всемирному дню сердца. В ее рамках участники прошли по маршруту здоровья, проверили пульс и артериальное давление, проконсультировались с врачами.
«Это еще одна возможность напомнить о важности здорового образа жизни и заботы о собственном организме. Регулярная физическая активность позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски развития заболеваний», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
