Около 2,5 тыс. детей участников спецоперации зачислили в детские сады без очереди в Подмосковье

В Подмосковье порядка 2,5 тыс. детей участников спецоперации зачислили в детские сады без очереди. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Свыше 10,5 тыс. детей бесплатно посещают детсады. Также более 17 тыс. школьников обеспечены бесплатным горячим питанием.

Более 1 тыс. детей бесплатно зачислили в группы продленного дня. Кроме того, около 9,5 тыс. бесплатно посещают кружки.

Помимо этого, доступны льготы для учащихся в вузах и колледжах. Это двухразовое питание или компенсация за него. Меру поддержки получают 842 человека.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с детьми участников СВО, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново».