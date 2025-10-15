Около 2,5 тыс. единиц сельхозтехники закупили аграрии Подмосковья за три года

Подмосковные аграрии за три года закупили порядка 2,5 тыс. единиц новой сельскохозяйственной техники. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Среди них — 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также 2 тыс. единиц других видов машин», — отметили в ведомстве.

Для обновления техники в регионе действует программа поддержки аграриев. В ее рамках из областного бюджета возмещается часть затрат на закупку техники и оборудования. Также с прошлого года реализуется пилотный проект с «Росагролизингом». В его рамках авансируется первоначальный лизинговый платеж в размере до 3,5 млн руб. Средства напрямую поступают в лизинговую компанию. В 2024 году по этой программе до трех получателей довели 10,5 млн руб. В текущем году — уже 12,6 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новой коммунальной техники для региона.