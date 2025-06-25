Около 26 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара
В Подольске за благоустройство Славянского бульвара отдали около 26 тыс. голосов
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Около 26 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара в рамках всероссийского голосования. Всего в регионе в голосовании приняли участие более 777 тыс. жителей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Славянский бульвар пролегает от Подольской улицы до храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Теперь он будет включен в государственную программу благоустройства.
«В 2026 году начнем проектно-изыскательские работы, а в 2027-м — строительно-монтажные», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.
В рамках проекта планируется заменить покрытие, установить новые скамейки, обновить игровую площадку, создать зону для занятий спортом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги всероссийского голосования за объекты благоустройства.