Около 26 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара

В Подольске за благоустройство Славянского бульвара отдали около 26 тыс. голосов

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Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

Около 26 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара в рамках всероссийского голосования. Всего в регионе в голосовании приняли участие более 777 тыс. жителей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Славянский бульвар пролегает от Подольской улицы до храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Теперь он будет включен в государственную программу благоустройства.

«В 2026 году начнем проектно-изыскательские работы, а в 2027-м — строительно-монтажные», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.

В рамках проекта планируется заменить покрытие, установить новые скамейки, обновить игровую площадку, создать зону для занятий спортом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги всероссийского голосования за объекты благоустройства.

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