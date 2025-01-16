Около 3 млн кв. м. жилья построят в рамках 14 новых проектов реновации в Подмосковье

В Подмосковье в прошлом году утвердили 14 новых проектов комплексного развития территорий, передает Министерство жилищной политики Московской области. Их реализуют в 11 городских округах.

В рамках указанных проектов реновации в муниципалитетах построят около 3 млн кв. м. жилья, что позволит расселить 300 ветхих и аварийных домов. В результате в новые квартиры переедут свыше 8 тыс. жителей.

Как напомнили в министерстве, подобные проекты необходимы для расселения аварийных и ветхих домов, обновления городских территорий и создания комфортных условий проживания со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в первой половине 2025 года завершится этап программы по расселению жилых домов, признанных аварийными до 2017 года.