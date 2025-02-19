Около 3 тыс. детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в лагере «Литвиново»

Летом 2025 года в лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском бесплатно отдохнут около 3 тыс. детей участников специальной военной операции из Подмосковья. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Лагерь входит в топ-10 летних оздоровительных учреждений России. Здесь есть два бассейна, спортивные и тренажерные залы, теннисный корт, роллердром, дартс, бильярд, боулинг, поле для мини-гольфа, три футбольных поля, хоровая студия, клуб литераторов, кружки робототехники и многое другое», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в прошлом году в регионе приняли закон, который позволили вдовам участников СВО отдохнуть там вместе с детьми. Для отдыхающих предусмотрено пятиразовое питание, творческие мастер-классы, сеансы в галокамере, спортивные занятия и так далее.

Для получения путевки нужно обратиться в администрацию или в управление социальной защиты своего муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.