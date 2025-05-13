Около 3 тыс. открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года прошло уже около 3 тыс. открытых уроков на тему безопасного поведения на железнодорожных объектах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уроки организуют в образовательных учреждениях. Их проводят представители власти, РЖД и ЦППК, транспортной полиции.

В ходе занятий особое внимание уделяют зацепингу. Это опасное увлечение остается одной из ключевых причин травмирования и гибели несовершеннолетних на железной дороге. С января в области погибли шесть юных зацеперов.

В подмосковном Минтрансе призвали родителей провести с детьми профилактические беседы и напомнить им о правилах безопасности на ж/д.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно возводят современные переходы через железнодорожные пути.